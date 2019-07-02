Группа азербайджанских спортсменов вернулась в Баку после II Евроигр в Минске

2 июля 2019 04:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/

Азербайджанские каратисты и акробаты, выступивших на II Европейских играх в Минске, вернулись на родину.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдара Алиева спортсменов встречали болельщики, представители спортивных общин, официальные лица, а так же близкие спортсменов.

Отметим, что 21-30 июня в столице Беларуси Минске проходили II Европейские Игры. Азербайджан на соревнованиях представляли 80 спортсменов. Азербайджанская сборная завоевала пять золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей вторых Европейских игр.

Азербайджанская сборная с 28 медалями в активе заняла 10-е место в общем зачете.

Первое место досталось сборной России (109 медалей), второе место - Беларуси (69 медалей), а третье место - Украине (51 медаль).

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