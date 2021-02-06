Группа сотрудников МЧС Азербайджана успешно завершила очередные саперные курсы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Успешно завершили очередной курс по разминированию территорий 35 сотрудников Войск гражданской обороны и Службы спасения особого риска министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Как передает в субботу Trend, в рамках курса тренинги проводили профессиональные специалисты в сфере разминирования МЧС России. Целью курса, организованного МЧС Азербайджана, было повышение знаний и навыков сотрудников по разминированию.

По окончании курса, который длился с шестого января по четвертое февраля, сотрудникам МЧС Азербайджана были выданы соответствующие сертификаты. На церемонии вручения сертификатов, состоявшейся в административном здании Карабахского регионального центра МЧС, принимали участие замминистра по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, генерал-лейтенант Этибар Мирзоев, руководитель группы саперов МЧС РФ полковник Алексей Завицкий, а также другие ответственные лица.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)