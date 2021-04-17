В Губадлы обнаружены брошенные армянами во время бегства боеприпасы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники полиции продолжают проводить профилактические мероприятия по обнаружению на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана оружия и боеприпасов.

Как сообщили в субботу Trend в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе проведенных сотрудниками Губадлинского районного отдела полиции мероприятий на оставленных армянами военных позициях на территории района были обнаружены 118 минометных снарядов и 181 взрыватель к ним.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)