Проведены тактико-специальные занятия с подразделениями связи войск Нахчыванского гарнизона (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Согласно плану слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год были проведены тактико-специальные занятия с подразделениями связи.
Как передает в пятницу Trend со ссылкой на Министерство обороны, основное внимание на занятиях было уделено совершенствованию навыков командирского состава по управлению подразделениями, повышению специальной и тактико-специальной подготовки личного состава.
Были проведены занятия для улучшения полевых навыков и практических умений личного состава и по выполнению задач, связанных с обеспечением связи в сложных условиях.
(Редактор: Надир Насиров)
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Проведены тактико-специальные занятия с подразделениями связи войск Нахчыванского гарнизона (ФОТО/ВИДЕО)
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