Проведены тактико-специальные занятия с подразделениями связи войск Нахчыванского гарнизона (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год были проведены тактико-специальные занятия с подразделениями связи.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на Министерство обороны, основное внимание на занятиях было уделено совершенствованию навыков командирского состава по управлению подразделениями, повышению специальной и тактико-специальной подготовки личного состава.

Были проведены занятия для улучшения полевых навыков и практических умений личного состава и по выполнению задач, связанных с обеспечением связи в сложных условиях.

(Редактор: Надир Насиров)