Конкурс «Восхождение» организовал вебинар с презентацией министра труда и соцзащиты населения Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Рабочая группа конкурса «Восхождение» 19 мая провела очередной вебинар, на котором с презентацией на тему «Социальные реформы» выступил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

Как сообщает в среду Trend, модератором вебинара стал замминистра молодежи и спорта, глава Рабочей группы «Восхождение» Фархад Гаджиев.

Сахиль Бабаев отметил важные шаги, предпринятые по поручению Президента Ильхама Алиева в области усиления мер социальной защиты. До сведения участников вебинара было доведено, что за последние три года размер минимальной пенсии увеличился на 82%, среднемесячный размер пособий – на 95%, среднемесячная пенсия выросла на 60% и составила 361 манат, а по индексу покупательной способности минимальной и средней месячной пенсии Азербайджан является лидером в СНГ.

Министр предоставил информацию о концепции DOST, инициированной Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, расширении сети центров DOST, и отметил, что Агентство DOST было создано указом Президента Ильхама Алиева в мае 2019 года. Было подчеркнуто, что эти центры позволили предоставлять государственные социальные услуги посредством «единого окна» на оперативной, прозрачной и современной инновационной основе.

Министр также отметил большую победу азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента страны, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Сахиль Бабаев сказал, что в послевоенный период социальная поддержка была оказана 21 тысяче человек, в том числе членам семей шехидов, ветеранов, жертвам армянского террора, а также их родственникам.

Министр также предоставил информацию о расширении программы самозанятости, реформах в сфере инвалидности и реабилитации, программах электронных и инновационных решений в сферах деятельности министерства, портале e-social.az, электронных услугах, переходе на цифровую занятость, электронных системах назначения социальных выплат. Затем министр ответил на вопросы участников вебинара.

Отметим, что вебинар был предназначен для кандидатов, принявших участие в очном туре конкурса.

Рабочая группа конкурса «Восхождение» регулярно проводит вебинары с участием управленцев. В настоящее время очный тур конкурса завершился, и по его результатам 309 кандидатов получили право участвовать в следующем полуфинальном этапе.

Напомним, что конкурс «Восхождение» был учрежден Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года с целью выявления и поддержки перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами для создания в стране банка кадровых резервов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)