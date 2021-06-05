Итальянские парламентарии требуют от Армении предоставить карту заминированных территорий Азербайджана (версия 2)

Азербайджан 5 июня 2021 19:49 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:00)

БАКУ /Trend/ - Сенаторы и депутаты парламента Италии от разных политических партий выступили с заявлениями по поводу гибели при исполнении служебных обязанностей двух азербайджанских журналистов и одного гражданского лица, а также ранения четырех человек в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе Азербайджана.

Итальянские депутаты резко осудили отказ Армении предоставить карты заминированных ранее территорий Азербайджана и потребовали их незамедлительной передачи.

Заявления итальянских сенаторов и депутатов опубликованы на их страницах в социальных сетях, а также в итальянских СМИ.

Об этом в субботу сообщили Trend в посольстве Азербайджана в Италии.

В интервью итальянским информационным агентствам ANSA и Agenzia Nova зампред Палаты депутатов (нижняя палата) парламента Италии, депутат от партии "Живая Италия" Этторе Розато сказал, что конфликт между Арменией и Азербайджаном окончен, и каждый заинтересован и обязан работать, чтобы избежать дальнейших жертв: "Для того чтобы Азербайджан в скором времени очистил свои земли от мин, международное сообщество должно добиться предоставления властям Азербайджана карт заминированных территорий. Трагедия в связи с гибелью трех мирных жителей, в том числе двух журналистов, не должна повториться".

https://www.agenzianova.com/a/60bb30f8663669.77290203/3476659/2021-06-05/azerbaigian-rosato-diplomazia-lavori-per-mappe-zone-minate

Председатель постоянной комиссии по иностранным делам Сената (верхняя палата) парламента Италии, сенатор Вито Петрочелли от партии "Движение пяти звезд" написал на своей странице в Twitter: "Выражаю свои глубочайшие соболезнования жертвам завершившего конфликта, но из-за которого на территориях все еще остаются мины. Надеюсь, что карты заминированных Арменией территорий будут незамедлительно предоставлены".

https://twitter.com/vitopetrocelli/status/1400874710213316619

Заместитель председателя политической группы "Вперед, Италия" в Сенате, член итальянской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Риззотти в интервью информационному агентству Agenzia Nova сказала, что со скорбью восприняла новость о гибели трех гражданских лиц, включая двух журналистов, и ранении еще четырех граждан в результате взрыва заложенной армянской стороной мины: "Мы решительно продолжаем требовать предоставления Арменией карт заминированных территорий. Таким образом будет реализован процесс разминирования, и не будет жертв среди невинных людей. Международное право неоднократно нарушалось, и мировому сообществу пора предъявить Армении четкие и жесткие требования", - сказала Риззотти.

https://www.agenzianova.com/a/60ba85f5e9c1b0.31026066/3476441/2021-06-04/azerbaigian-rizzotti-fi-l-armenia-deve-consegnare-le-mappe-dei-territori-minati

Председатель Ассоциации итальяно-азербайджанской дружбы в парламенте Италии, член партии "Лега" Россана Болди отмечает на своей странице в Twitter: "Сегодня в результате подрыва на мине погибли три гражданских лица, в том числе двое журналистов. Это была ожидаемая трагедия, и если Армения не предоставит карту для разминирования освобожденных территорий Азербайджана, есть опасность повторения этой трагедии. Желаю мира Армении и Азербайджану. В интересах обоих народов территории должны быть очищены от мин, должна быть обеспечена безопасность".

https://twitter.com/BoldiRossana/status/1400839140359409666

https://twitter.com/BoldiRossana/status/1400839744712589312

В интервью новостному агентству Agenzia Nova и новостному порталу Politicamento Corretto сенатор Джанлука Феррара, лидер партийной группы от "Движения пяти звезд" в постоянном комитете Сената Италии по иностранным делам выразил сожаление по поводу гибели трех гражданских лиц, включая двух журналистов, в результате взрыва противотанковой мины.

"На признанных международным правом освобожденных территориях Азербайджана уже обезврежено около 35 тысяч мин. Противопехотные мины, заложенные Арменией, в последние годы привели к гибели и ранениям множества людей. Желательно скорейшее обезвреживание этих смертоносных устройств с предоставлением Арменией карт с местоположением этих мин. Армения не демонстрирует намерения сотрудничать, и ее жертвами стали мирные жители, в том числе дети. Если у нее есть реальное намерение сформировать новую атмосферу мира в регионе, тогда сотрудничество неизбежно, чтобы ни в чем не повинные люди не становились жертвами. Я посещал те места и ​​стал свидетелем великого горя азербайджанского народа, пострадавшего от несправедливости. Мне действительно очень хотелось бы увидеть изменение ситуации, происходящее является военным преступлением, это несправедливость", - сказал Джанлука Феррара.

https://www.agenzianova.com/a/60ba7f09a645d2.18758616/3476424/2021-06-04/azerbaigian-ferrara-m5s-basta-vittime-civili-per-mine-armene

Говоря о гибели азербайджанских журналистов от взрыва мины, сенатор от партии "Вперед, Италия", член итальянской делегации в Парламентской ассамблее Центральноевропейской инициативы Урания Папатеу в интервью новостным агентствам Agenzia Nova, Ansa, Askanews, La Presse, Dire, 9 Colonne сказала: "Гибель троих гражданских лиц, в том числе двух журналистов, и ранение еще четверых лиц в результате взрыва противотанковой мины, заложенной армянскими войсками в Кельбаджарском районе Азербайджана, демонстрирует очередное неприемлемое насилие в отношении гражданского населения. Официальный Ереван должен как можно скорее предоставить карту заминированных территорий в освобожденных районах. Как уже неоднократно говорилось, речь идет об участках с неразорвавшимися боеприпасами на этих землях. Отказ Армении предоставлять соответствующую карту является нарушением международного гуманитарного права".

https://www.agenzianova.com/a/60ba7ada594868.09456258/3476359/2021-06-04/azerbaigian-papatheu-fi-armenia-continua-a-violare-diritto-internazionale-umanitario

Глава азербайджано-итальянской межпарламентской группы дружбы в парламенте Италии, член постоянной комиссии Сената по иностранным связям и эмиграции от партии "Лега" сенатор Стефано Лучиди сказал новостному агентству Agenzia Nova, что Южный Кавказ нуждается в мире и стабильности. Он подчеркнул необходимость предоставления карты всех заминированных армянами участков на территории Азербайджана, чтобы обеспечить выполнение положений соответствующих трехсторонних заявлений. Сенатор добавил, что с этой целью международное дипломатическое сообщество должно осудить отказ Армении передать карты о расположении смертоносных противопехотных и противотанковых мин в Азербайджане, которые приводят к жертвам среди гражданского населения.

https://www.agenzianova.com/a/60bb30e40b05c1.20391443/3476664/2021-06-05/azerbaigian-lucidi-lega-condanna-internazionale-per-morte-civili-e-giornalisti-a-causa-mine

Член Сената Италии от партии "Движение пяти звезд" Джанлука Кастальди в интервью новостному агентству Agenzia Nova сказал: "Я только что разговаривал с послом Мамедом Ахмедзаде, чтобы выразить свои соболезнования в связи с гибелью трех гражданских лиц, в том числе двух журналистов, в результате взрыва противотанковой мины в Кельбаджарском районе Азербайджана. Я глубоко опечален ростом насилия. Мы все должны работать во имя мира на Кавказе. Важно предоставление карт для расчистки заминированных территорий".

https://www.agenzianova.com/a/60bb30cc42c897.70801593/3476660/2021-06-04/azerbaigian-castaldi-m5s-opportuno-svelare-mappe-territori-minati

Член Европейского парламента от Италии Альдо Патричиелло, поделившись на своей странице в Facebook опубликованным на портале Kmetro0 официальным заявлением МИД Азербайджана в связи с произошедшей трагедией, пишет: "В результате взрыва противотанковой мины в Азербайджане погибли три гражданских лица, в том числе двое журналистов, и это представляет собой серьезную угрозу миру. Считаю важным, чтобы Армения ответила на требования международного сообщества и как можно скорее предоставила карты заминированных территорий. Посредством совместного сотрудничества должны быть обеспечены безопасность и мир между двумя народами".

https://www.facebook.com/AldoPatriciello/posts/10159277491153555

(Перевод: Турал Гараджаев)

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