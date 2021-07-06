Началась поездка членов рабочих групп Координационного штаба и журналистов в Суговушан и Агдам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Шестого июля началась поездка в поселок Суговушан Тертерского района и Агдамский район членов рабочих групп по вопросам энергетики и экологии Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, и представителей СМИ.

Как сообщает во вторник Trend, в поездке их сопровождает заместитель заведующего отделом Администрации Президента Азербайджана Нусрат Сулейманов.

Он сообщил, что в ходе поездки планируется осмотреть водохранилище и электростанции в Суговушане. Затем состоится ознакомление с подстанциями "Агдам-1" и "Агдам-2", далее состоится совместное заседание рабочих групп.

Отметим, что Координационный штаб, созданный распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации главы государства Самир Нуриев.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)