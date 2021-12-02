Подписан меморандум о взаимопонимании между азербайджанским и турецким онлайн-порталами

БАКУ /Trend/ - Меморандум о взаимопонимании был подписан между азербайджанским порталом Azexport.az и Tradevalley, ведущей турецкой платформой B2B, сообщает Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

Согласно меморандуму, для продукции, производимой в Азербайджане, будет создан цифровой выставочный зал с использованием технологии виртуальной реальности (VR).

В соответствии с соглашением обе стороны будут регулярно обмениваться информацией об электронной коммерции.

Кроме того, на портале Tradevalley будет выделена специальная панель для Azexport.az, члены Azexport.az смогут бесплатно пользоваться порталом Tradevalley в течение 6 месяцев, обмениваться торговыми запросами и бизнес-предложениями.

Соглашение также предусматривает организацию конференций, семинаров и лекций по развитию электронной коммерции, электронной логистики, электронной таможни и других услуг в обеих странах.

Отметим, что ресурс Azexport (www.azexport.az) был создан распоряжением Президента Азербайджана "О создании единой базы товаров, производимых в Азербайджане" от 21 сентября 2016 года.

Задача портала, которым управляет Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, заключается в предоставлении информации о товарах азербайджанского производства. Ресурс является эффективной платформой для реализации этих товаров на внешнем и внутреннем рынках.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Эльдар Пашаев)