Buta Airways отменяет сегодняшний рейс по маршруту Баку-Киев-Баку
БАКУ /Trend/ - Азербайджанская авиакомпания Buta Airways отменяет сегодняшний рейс по маршруту Баку-Киев-Баку в связи с ограничением полетов гражданских самолетов в границах воздушного пространства Украины NOTAM (международная система оповещений для авиаперсонала), сообщили Trend в пресс-службе авиакомпании.
Пассажиры, купившие билеты по данному направлению, могут обменять их на другие даты или вернуть без применения штрафов.
"Просим всех наших пассажиров следить за последней информацией рейсов на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях", - говорится в сообщении.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Для устойчивого мира в регионе Армения должна попросить прощения за Ходжалинский геноцид - глава международного центра (ФОТО)
В ГТК прошел круглый стол на тему «Организация санитарного контроля на государственной границе со стороны Государственного Таможенного Комитета и межведомственное взаимодействие» (ФОТО)
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом
Президент Азербайджана Ильхам Алиев – один из крупнейших международных политиков современности - Игорь Коротченко
Азербайджанский Центр анализа и координации IV промышленной революции подписал меморандумы о взаимопонимании (ФОТО)
Деятельность Азербайджанского центра Сети центров IV промышленной революции ускорит внедрение инноваций - министр
Успешная политика Президента Ильхама Алиева является гарантией безопасности и суверенитета Азербайджана - Сахиль Керимли