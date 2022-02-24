БАКУ /Trend/ - Азербайджанская авиакомпания Buta Airways отменяет сегодняшний рейс по маршруту Баку-Киев-Баку в связи с ограничением полетов гражданских самолетов в границах воздушного пространства Украины NOTAM (международная система оповещений для авиаперсонала), сообщили Trend в пресс-службе авиакомпании.

Пассажиры, купившие билеты по данному направлению, могут обменять их на другие даты или вернуть без применения штрафов.

"Просим всех наших пассажиров следить за последней информацией рейсов на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях", - говорится в сообщении.