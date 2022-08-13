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Азербайджанский спортсмен по греко-римской борьбе выиграл золотую медаль Исламиады (ФОТО)

Азербайджан Материалы 13 августа 2022 19:45 (UTC +04:00)
Азербайджанский спортсмен по греко-римской борьбе выиграл золотую медаль Исламиады (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанский спортсмен по греко-римской борьбе Хасрат Джафаров выиграл золотую медаль V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в субботу Trend, он со счётом 3:1 победил спортсмена из Кыргызстана Амантура Исмаилова.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.

Азербайджанский спортсмен по греко-римской борьбе выиграл золотую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский спортсмен по греко-римской борьбе выиграл золотую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский спортсмен по греко-римской борьбе выиграл золотую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский спортсмен по греко-римской борьбе выиграл золотую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский спортсмен по греко-римской борьбе выиграл золотую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский спортсмен по греко-римской борьбе выиграл золотую медаль Исламиады (ФОТО)
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