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Без участия Президента Ильхама Алиева вряд ли можно было бы надеяться на диверсификацию газоснабжения - Александр Вучич

Азербайджан Материалы 1 октября 2022 21:52 (UTC +04:00)
Без участия Президента Ильхама Алиева вряд ли можно было бы надеяться на диверсификацию газоснабжения - Александр Вучич

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БАКУ/Trend/ - Без участия Президента Ильхама Алиева вряд ли каждый из нас мог бы надеяться на диверсификацию газо-, а также электроснабжения.

Как сообщает Trend, об этом сказал в субботу Президент Сербии Александр Вучич, выступая на церемонии коммерческого запуска IGB в Софии.

«Поздравляю наших болгарских и греческих друзей с успешным завершением интерконнектора. Проект представляет важное значение и для Сербии. Должен подчеркнуть, что не будь участия нашего друга Ильхама Алиева, то вряд ли каждый из нас мог бы надеяться на диверсификацию газо-, а также электроснабжения. Дорогой друг, вижу, что сегодня Вы стали очень знамениты в Европе. Хотелось бы поговорить с Вами. Я неоднократно беседовал с ним. Он стал очень знаменит в Европе. Не знаю, что он такого сейчас сделал, но должен признать, что мне тоже хотелось это узнать»,- сказал он.

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