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Норвегия и Азербайджан это две страны, на которые рассчитывает Европа в попытках снизить зависимость от российской нефти – премьер-министр Чехии

Азербайджан Материалы 7 октября 2022 00:41 (UTC +04:00)
Норвегия и Азербайджан это две страны, на которые рассчитывает Европа в попытках снизить зависимость от российской нефти – премьер-министр Чехии

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БАКУ /Trend/ - Норвегия и Азербайджан являются двумя странами, на которые рассчитывает Европа в попытках снизить зависимость от российской нефти.

Как сообщает Trend, об этом сказал премьер-министр Чехии Петр Фиала на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС-27 и встречи в рамках Европейского политического сообщества.

По словам Фиалы, в ходе встреч, проведенных в рамках Европейского политического сообщества, обсуждались вопросы энергетической безопасности Европы.

Он отметил, что поскольку европейские страны предпринимают шаги по снижению зависимости от поставок энергоносителей из России, Норвегия и Азербайджан являются двумя странами, на которые рассчитывает Европа.

«Эти страны очень важны в этом смысле», — сказал премьер-министр Чехии.

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