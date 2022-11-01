Выгодная кредитная кампания от Халг Банка для сотрудников сферы здравоохранения, образования и транспорта (R)

Халг Банк запустил новую кампанию по выдаче потребительского кредита на более выгодных условиях!

Согласно условиям кампании, кредит можно получить на сумму до 15 000 манатов без поручителя и до 30 000 манатов с поручителем, при годовой процентной ставке 12% на срок до 48 месяцев. Предложение распространяется на лиц, занятых в сфере образования, здравоохранения и транспорта. Обязательное условие для получения кредита - 12 месяцев стажа на последнем месте работы одной из отраслей.

Получить кредит по данной кампании можно в любом филиале Халг Банка до 31 декабря 2022 года.

Напоминаем, что Халг Банк недавно запустил кампанию на тех же условиях для сотрудников ряда госучреждений, банков и нефтегазовой отрасли.

Подробную информацию о банковских продуктах и услугах можно получить на официальных страницах Халг Банка в Facebook и Instagram и в Информационном центре по номеру 138.