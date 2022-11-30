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Антиазербайджанская резолюция подрывает остатки доверия к Франции - Натали Гуле

Азербайджан Материалы 30 ноября 2022 23:18 (UTC +04:00)
Антиазербайджанская резолюция подрывает остатки доверия к Франции - Натали Гуле

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/- Принятая Национальным собранием Франции антиазербайджанская резолюция подрывает доверие к Парижу, сказала в среду Trend сенатор Франции Натали Гуле.

Она была единственной среди 296 членов Сената, проголосовавшей ранее против этой резолюции.

«Они слушают только одну сторону. Франция находится под влиянием армянского лобби», - сказала сенатор.

Гуле отметила, что эта резолюция не изменит того факта, что Карабах – это Азербайджан.

«Данная резолюция только подорвет доверие к моей стране. Я не могу бороться со всеми в одиночку», — заключила она.

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