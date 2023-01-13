Достижения Гейдара Алиева в построении современного Азербайджана высоко ценятся европейскими политиками

БАКУ /Trend/ - Достижения Гейдара Алиева в построении современного Азербайджана также высоко ценятся в Европе.

Об этом Trend в пятницу сказал бывший президент Боснии и Герцеговины Младен Иванич.

"Для меня большая честь сказать несколько слов о Гейдаре Алиеве в ознаменование 100-летия со дня его рождения. Это одна из самых значительных личностей в глобальном масштабе. Он заложил основу современного Азербайджана и построил сильную нацию. Мы все можем извлечь уроки из его достижений", - сказал он.

В свою очередь, бывший президент Сербии Борис Тадич подчеркнул, что заслуги Гейдара Алиева отмечаются как в Азербайджане, так и за рубежом.

"Мы можем себе представить, как трудно было Гейдару Алиеву работать над созданием нового Азербайджана после распада СССР, когда возникло так много вызовов и международных рисков. Я высоко ценю то, что Гейдар Алиев сделал за это время. И Сербия по сей день счастлива быть другом Азербайджана", - добавил он.