Посольство Азербайджана в РФ организовало мероприятие, посвящённое 33-й годовщине трагедии 20 Января (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 января посольством Азербайджана в России было организовано мероприятие, посвящённое 33-й годовщине трагических событий 20 января 1990 года, сообщает Trend со ссылкой на посольство.

Перед официальной частью мероприятия Посол Полад Бюльбюль оглы, сотрудники Посольства и представительства Фонда Гейдара Алиева в России, послы Турции, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, дипломаты посольств Пакистана, Израиля, Кыргызстана и других дипломатических миссий, аккредитованных в Москве, представители российской общественности, Азербайджанской Молодежной Организации России (АМОР) и диаспоры, возложив цветы к барельефу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, установленного в здании Посольства, и к баннеру, посвященному жертвам январской трагедии 1990 года, почтили память жертв той кровавой ночи.

Выступивший Полад Бюльбюль оглы отметил, что 33 года назад в Баку разыгралась жуткая трагедия. «Сегодняшнему поколению трудно представить, допустить мысль о том, что государство давит своих граждан танками, стреляет по безоружным людям, уничтожает мирных жителей мирного города. Данные события являются преступлением против человечности». Особо было подчеркнуто, что тогдашнее руководство Советского Союза во главе с Михаилом Горбачёвым теряло управление над огромной страной, вследствие чего произошли трагические события в Казахстане, Литве и Грузии. Но самое жестокое из них произошло в Баку. За одну ночь погибло около двух сот человек, было много раненых и пропавших без вести. Посол также отметил, что пройдёт много лет, но азербайджанский народ всегда будет помнить и чтить память наших шехидов. Эта трагедия является серьёзным уроком не только для азербайджанского народа, но и для всего человечества.

Полад Бюльбюль оглы рассказал собравшимся участникам мероприятия о том, что 21 января 1990 года общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев вместе с членами своей семьи приехал в здание, где сегодня расположено Посольство, жёстко осудил трагические события, произошедшие в Баку, дал им политическую оценку и потребовал наказать всех виновных. Данный шаг Гейдара Алиева требовал большого мужества и смелости, так как при существующем тогда в СССР режиме было опасно открыто заявлять на всю страну о случившемся, обвинять руководство страны во главе с Михаилом Горбачёвым. Тогда никто представить себе не мог, что Советский Союз развалится и Гейдар Алиев станет руководителем независимого Азербайджана. В тот день Гейдар Алиев выполнил свой гражданский долг, долг азербайджанца и тем самым прорвал информационную блокаду, в которой тогда находилась наша страна. Выдающимся, мудрым человеком был Гейдар Алиев, выступление которого стало отправной точкой того времени. Этим выступлением он поднял дух своего народа.

Посол Азербайджана отметил, что события 20 января 1990 года происходили на фоне территориальных притязаний Армении к Азербайджану. Начиная с 1986-87 гг.. началась планомерная насильственная депортация азербайджанцев, проживающих в большом количестве в Армении. Данный процесс также вызывал недовольство нашего населения. С 1988-89 гг., после открытых территориальных притязаний Армении к Азербайджану, сепаратизм, который проявился в Карабахе, также оказали своё негативное влияние на январские события 1990 года.

Полад Бюльбюль оглы подчеркнул, что для всех азербайджанцев утешением того, что наши шехиды отдали свои жизни не зря, является наша Победа. Сегодня Азербайджан – страна победитель. Наша страна освободила оккупированные территории силой своего оружия, силой духа своей армии и своего главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева. Весь азербайджанский народ объединился вокруг своего Президента, вокруг нашей доблестной армии и в течение 44-х дней враг был изгнан с наших земель.

Подытоживая своё выступление, Посол сказал, что люди, жестоко убитые 20 января 1990 года, отдали свои жизни за будущую свободу, независимость своей Родины и азербайджанский народ никогда их не забудет. Они такие же шехиды, как и шехиды Отечественной войны.



Далее на мероприятии выступили политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков, политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, доктор филологических наук, профессор МГИМО, председатель московского отделения Союза писателей Азербайджана Абузар Багиров, журналист-международник, публицист Азер Джангиров, доцент исторического факультета МГУ, руководитель Центра Кавказоведения МГУ Исмаил Агакишиев, активисты АМОР, студенты Фатима Гахраманлы и Тарлан Гамзаев.

Сергей Марков, выразив соболезнования азербайджанскому народу, отметил, что среди причин данных событий были ошибки политического руководства тогдашнего государства, поощрение армянского национализма советским руководством, в том числе процесса осуществляемого тогда захвата Карабаха.

Абузар Багиров, Азер Джангиров и Исмаил Агакишиев поделились своими воспоминаниями о трагических событиях января 1990 года. Они подробно рассказали о проделанной огромной работе с целью привлечения внимания широкой общественности к данной трагедии.

Дмитрий Солонников, коснувшийся в своём выступлении общих страниц истории Азербайджана и России, отметил, что ещё в советские годы, когда все жили в одной стране, было трудно представить, что будут подобные 20 январю трагические события. При этом он подчеркнул, что сегодня, помня страницы нашей общей истории, необходимо укреплять дружбу между двумя странами и выразил уверенность в светлом будущем.

Фатима Гахраманлы и Тарлан Гамзаев отметили, что сегодня основной задачей азербайджанской молодёжи является сохранение и передача будущим поколениям память о трагедии 20 января 1990 года, ценить и беречь ту свободу, за которую пали наши шехиды.

В конце мероприятия в память о погибших был дан эхсан.