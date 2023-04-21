Армяне предпринимают попытки найти новые маршруты для переброски незаконных военных грузов в Карабах (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - После взятия подразделениями азербайджанской армии под контроль грунтовых дорог к северу от Лачинской дороги предпринимаются попытки перевезти из Армении живую силу, боеприпасы, мины, а также другие средства военного назначения для незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, определив с этой целью новые маршруты, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Утром 21 апреля техническими средствами было зафиксировано очередное передвижение военной автомобильной техники, перевозившей средства обеспечения на боевые позиции незаконных армянских вооруженных формирований, в сопровождении российского миротворческого контингента. Заявляем, что попытки Армении доставить в Карабахский экономический район Азербайджана живую силу, боеприпасы, в том числе мины, и определить для этого новые маршруты, создают, наряду с грубым нарушением положений трехстороннего заявления, почву для роста напряженности в регионе и новых провокаций со стороны армян", - говорится в сообщении.