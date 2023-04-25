В Астаре проходят «VI Азербайджано-Германо-Турецкий Медицинский Конгресс» и «VIII Бакинские Международные Дни Медицинского Тренинга»

22 апреля 2023 года при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Астаринском районе начали свою работу «VI Азербайджано-Германо-Турецкий Медицинский Конгресс» и «VIII Бакинские Международные Дни Медицинского Тренинга», посвященные 100-летию со дня рождения Великого лидера Гейдара Алиева.

На мероприятии участвовали председатель Оргкомитета VI Азербайджано-Германо-Турецкого Медицинского Конгресса и VIII Бакинских Международных Дней Медицинского Тренинга, председатель правления Азербайджанской Ассоциации Сердца и Здоровья, депутат Милли Меджлиса, начальник Научно-Практического и Учебного Центра Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Рашад Махмудов, глава Исполнительной Власти Астаринского района Газанфар Агаев, заместитель Министра Здравоохранения Республики Узбекистан Аброржон Алижанов, заместитель исполнительного директора ТАБИБ Анар Исрафилов, директор Государственного Института Усовершенствования Врачей им. Азиза Алиева Назим Гасымов, автор идеи Конгресса, председатель Азербайджанского Общества Минимально Инвазивной Хирургии Гурбанхан Муслимов, депутаты Милли Меджлиса Ильхам Мамедов, Мушфиг Маммадли, более 60 иностранных спикеров и модераторов из Германии, Турции, Узбекистана, Словакии, Боснии и Герцеговины, Филиппин, Сингапура и ряда других стран, представители Европейского и Азиатского обществ эндоскопических и лапароскопических хирургов, медицинский персонал, работающий в местных медицинских учреждениях и другие гости.

Участники конгресса вначале посетили установленный в Астаре памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложили цветы и почтили его память.

Перед началом мероприятия прозвучал Государственный Гимн Азербайджанской Республики, был продемонстрирован документальный фильм, посвященный вечному лидеру Гейдару Алиеву. Минутой молчания был почтен память Общенационального лидера.

Глава Исполнительной Власти Астаринского района Газанфар Агаев рассказал о значении и важности проведения международной конференции в Астаре. Г.Агаев рассказал о большой работе, проделанной под руководством Великого лидера Гейдара Алиева для развития сферы здравоохранения в регионах. Он отметил, что реформы, проводимые для обеспечения доступа граждан нашей страны к медицинскому обслуживанию, являются ключевой частью исторической миссии наследия.

Затем заместитель председателя Комитета Здравоохранения Милли Меджлиса, начальник Научно-Практического и Учебного Центра Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Рашад Махмудов рассказал о заслугах в становлении нашей государственности Гейдара Алиева – спасителя нашего народа, основателя современного Азербайджана. Депутат заявил, что Гейдар Алиев, вновь пришедший к власти по настойчивому требованию народа, придал новое дыхание здравоохранению страны, как и другим забытым сферам.

Рашад Махмудов отметил, что постоянное внимание к здоровью населения, процессу подготовки квалифицированных национальных кадров, а также развитию системы здравоохранения страны на фоне современных вызовов являлись одним из основных направлений политики Гейдара Алиева.

Р.Махмудов отметил, что принятое под непосредственным руководством Великого лидера историческое решение об отправке большой армии молодых людей для получения высшего медицинского образования в зарубежные страны стало примером неоценимой услуги, рассчитанной на предотвращение дефицита кадров, с которым здравоохранение страны могло бы столкнуться в будущем.

Р.Махмудов подчеркнул, что стратегия здравоохранения, его развитие, забота государства об этой сфере, его приоритетное направление, заложенные Великим лидером Гейдаром Алиевым, были безупречно продолжены Президентом Ильхамом Алиевым, достойным продолжателем политической школы Гейдара Алиева. Также Рашад Махмудов отметил успешную работу в направлении повышения качества обслуживания в медицине, повышения удовлетворенности граждан, формирования финансово-технической базы в соответствии с современными стандартами и повышения социальной защиты врачей.

Заместитель исполнительного директора ТАБИБ Анар Исрафилов отметил, что проведение конференции имеет большое историческое значение. Он отметил, что медицинские работники с огромной благодарностью помнят роль и выдающиеся услуги Великого лидера Гейдара Алиева в проведении радикальных реформ в сфере здравоохранения страны. А.Исрафилов подчеркнул, что с первых лет его прихода к политической власти была проделана работа исторического масштаба с целью реконструкции системы здравоохранения по всей стране, комплектации больниц в соответствии с установленными нормами того времени, были подписаны документы для охраны здоровья населения. Заместитель исполнительного директора отметил, что Глава государства Ильхам Алиев успешно продолжает политический курс Гейдара Алиева во всех направлениях, в том числе в сфере здравоохранения, и выразил уверенность, что здравоохранение страны переживает период возрождения под чутким руководством Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Министр Здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев и Министр Здравоохранения Республики Узбекистан Иноятов Амрилло Шодиевич обратились с видеообращениями к участникам конференции. После этого председателю Азербайджанского Общества Минимально Инвазивной Хирургии Гурбанхану Муслимову была вручена медаль Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан за заслуги в развитии узбекского здравоохранения. Памятный подарок, специально подготовленный для Фонда Гейдара Алиева и посвященный 100-летию Великого лидера, был вручен Рашаду Махмудову заместителем министра здравоохранения Республики Узбекистан Аброржоном Алижановым.

Выступившие на мероприятии депутаты Ильхам Мамедов, Мушфиг Маммадли, председатель Азербайджанского Общества Минимально Инвазивной Хирургии Гурбанхан Муслимов, директор Государственного Института Усовершенствования Врачей им. Азиза Алиева Назим Гасымов, член-корреспондент АМЕА Судейф Имамвердиев, проф. Стефан Пост рассказали о значении конгресса и богатом опыте, который получат участники. Далее мероприятие продолжилось пленарными заседаниями и культурной программой.

Следует отметить, что конгресс, начавшийся 22 апреля 2023 года, продолжит свою работу 23 апреля тренингами и мастер-классами в Южном регионе, в Астаринском, Лерикском и Масаллинском Центральных Районных Больницах. В рамках тренингов и мастер-классов пройдут занятия по 12 специальностям, впервые проведенная в регионе эндоскопическая хирургическая операция будет транслироваться непосредственно в зал пленарных заседаний и будет сопровождаться интерактивным обсуждением. Мероприятие продолжится в Баку 24-25 апреля.