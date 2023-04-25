Сотрудничество с Италией в рамках Итало-азербайджанского университета поспособствует развитию сельского хозяйства Азербайджана - Хафиз Пашаев

БАКУ /Trend/ - Инициатива о создании совместной сертификационной программы по управлению сельским хозяйством и продовольственной системой Университета ADA и Болонского университета была озвучена еще в прошлом году в июне.

Как передает Trend, об этом сказал во вторник ректор Университета ADA, посол Хафиз Пашаев на церемонии открытия первой краткосрочной совместной сертификационной программы Университета ADA и Болонского университета по управлению сельским хозяйством и продовольственной системой в рамках Итало-азербайджанского университета.

"Сельскохозяйственная отрасль является одной из самых развитых в стране после энергетического сектора. Принимая во внимание данный факт, мы решили установить сотрудничество со старейшим университетом Италии для совершенствования этого сектора. Данная программа - начальная платформа для улучшения совместными усилиями сельскохозяйственного и продовольственного секторов. Студенты, прошедшие данную программу, будут считаться "послами", которые внесут свой вклад в сельскохозяйственный сектор Азербайджана", - сказал ректор.

Отметим, что сертификационная программа по управлению сельским хозяйством и продовольственной системой разрабатывается в рамках Итало-азербайджанского университета.

Напомним, что 2 апреля 2022 года состоялись подписание документа о строительстве Итало-азербайджанского университета и церемония закладки фундамента здания этого вуза.