Делегация Роскосмоса примет участие в Международном астронавтическом конгрессе в Баку

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов возглавляет делегацию госкорпорации, которая примет участие в Международном астронавтическом конгрессе в Баку. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса, передает Trend.

"Делегация Роскосмоса во главе с генеральным директором госкорпорации Юрием Борисовым примет участие в работе открывающегося 2 октября Международного астронавтического конгресса IAC 2023 в столице Азербайджана Баку", - говорится в сообщении.

Делегация примет участие в церемонии открытия конгресса и выставочной экспозиции, а гендиректор поучаствует в дискуссии с главами ведущих мировых космических агентств, где коснется вопросов пилотируемой космонавтики, космического мусора и развития многоспутниковых группировок и программ дистанционного зондирования Земли.

Отметим, что Международный астронавтический конгресс проводится ежегодно с 1950 года под эгидой Международной академии астронавтики и Международного института космического права при поддержке Международной федерации астронавтики.

История Международного астронавтического конгресса в Азербайджане восходит к 1973 году. Так, по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева 7-13 октября 1973 года под девизом “Космические исследования – проникновение в науку и технику” в Азербайджане состоялся 24-й Международный астронавтический конгресс, тем самым Баку стал первым городом в нашем регионе, где было организовано это мероприятие. А 25-29 октября 2019 года на Генеральной ассамблее Международной федерации астронавтики в Вашингтоне Баку во второй раз завоевал право принять самое престижное мероприятие космической индустрии. Таким образом, 2-6 октября 2023 года в нашей столице состоится 74–й Международный астронавтический конгресс “Глобальные вызовы и возможности: дадим шанс космосу”, организатором которого выступит космическое агентство Азербайджана - ОАО "Азеркосмос".