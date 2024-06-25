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В мире антитеррористическую операцию Азербайджана считают уникальной операцией - Закир Гасанов

Азербайджан Материалы 25 июня 2024 23:50 (UTC +04:00)
В мире антитеррористическую операцию Азербайджана считают уникальной операцией - Закир Гасанов
Фото: Министерство обороны Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Мы изучаем и опыт, обретенный во время войны, и просчеты. Мы также изучаем использованные вооружения – применение каких из них принесло нам больше пользы, а какие недостаточно хорошо проявили себя в боях. Естественно, мы сделали выводы и заменили их.

Как сообщает Trend, об этом 25 июня в интервью АЗЕРТАДЖ и АзТВ заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

"Весь этот анализ показал, что после применения опыта, обретенного во время войны, в ходе антитеррористической операции враг был разгромлен в короткий срок. В мире эту антитеррористическую операцию считают уникальной операцией, к ней проявляют интерес. Отрадно, что операции азербайджанской армии под руководством победоносного Верховного главнокомандующего обстоятельно изучаются сегодня во всем мире", - добавил министр.

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