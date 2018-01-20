Иран начал экспорт нано-продукции в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Иранская промышленная группа, считающаяся самым крупным экспортером нано-продукции в стране, начала экспорт нано-стекол и нано-зеркал в Азербайджан, сообщает Mehr со ссылкой на Инициативный совет Ирана по нано-технологиям.

Отмечается, что промышленная группа также начала экспортировать свою продукцию в Италию, Германию, Швецию, Хорватию, Польшу, Грецию, Испанию, ОАЭ, страны Южной Африки, Танзанию, Бразилию и Канаду.

Данная нано-продукция используется на окнах и фасадах для управления температурой в здании, а также при производстве стеклопакетов с низким коэффициентом теплопередачи.

Иранская промышленная группа с 30-летним опытом работы имеет 15 промышленных предприятий в Иране и за его пределами, и экспортирует свою продукцию по всему миру.

(Автор: Талех Мурсагулов)

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