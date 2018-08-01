Азербайджан ограничил импорт птицы и птицепродуктов из ряда регионов России

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности предупредило население в связи с защитой от вирусных болезней животных и птицы, которые могут перейти на территорию Азербайджана из других стран, говорится в сообщении ведомства, распространенном в среду.

«Выявлено распространение высокопатогенного птичьего гриппа (H5N8) среди домашней птицы в Рязанской, Самарской, Тульской, Ростовской, Нижегородской областях, а также в Татарстане и Чувашии, и нодулярного дерматита крупного рогатого скота в Самарской области России. В связи с этим временно ограничивается импорт птицы и птицепродуктов из Рязанской, Самарской, Тульской, Ростовской, Нижегородской областей, а также Татарстана и Чувашии. Также из-за того, что у крупного рогатого скота в Самарской области выявлен нодулярный дерматит, юридическими и физическими лицами, обратившимися в связи с импортом крупного рогатого скота из этой страны, должны учитываться соответствующие требования Всемирной организации здоровья животных», - говорится в сообщении.

Отметим, Агентство продовольственной безопасности направило обращение в Государственный таможенный комитет в связи с дезинфекцией на таможенно-пропускных пунктах транспортных средств, следующих из Рязанской, Самарской, Тульской, Ростовской, Нижегородской областей, а также из Татарстана и Чувашии РФ, или проходящих транзитом через указанные территории.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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