Взаимовыгодное сотрудничество между Израилем и Азербайджаном в 2019 году выйдет на новый уровень - первый вице-мэр

БАКУ /Trend/ - Взаимовыгодное сотрудничество между Израилем и Азербайджаном в 2019 году выйдет на новый уровень. Об этом, как передает Trend, сказал в интервью порталу Стмеги первый вице-мэр Акко и вице-президент Еврейского национального фонда (Керен Кайемет ле-Исраэль) Нойман Зеев.

"Двусторонние отношения между Израилем и Азербайджаном, безусловно, находятся на подъеме. Израиль традиционно придает связям с Азербайджаном особое значение. Наши народы исторически связывают тесные узы дружбы. В Азербайджане мы видим пример межрелигиозной и межнациональной толерантности, как в прошлом, так и сейчас. Сотрудничество между двумя странами в культурной, общественно-политической и экономической сферах, фундамент которого был заложен еще Авигдором Либерманом в бытность его министром иностранных дел, постоянно укрепляется»,- сказал Зеев.

По его словам, реализуются совместные проекты в самых различных областях.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Израилем в 2018 году составил 1,3 миллиарда долларов. Почти весь товарооборот пришелся на экспорт азербайджанской продукции в эту страну. За год товарооборот между странами вырос почти вдвое.

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