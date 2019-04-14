В Азербайджане отменены пошлины для нескольких марок топлива

14 апреля 2019 09:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял решение об отмене импортных пошлин для сразу нескольких марок топлива: топлива "ТС-1" для реактивных двигателей, а также осветительного керосина "КО-20", технического керосина "КТ-2".

Как сообщает Trend, ранее ставка пошлины на эти виды топлива составляла 15%.

Решение вступает в силу 15 мая и будет действовать до 1 января 2020 года.

Другим своим решением Кабмин установил, что акцизный налог на эти же марки топлива составит 1 манат за тонну. Это решение тоже будет в силе в период с 15 мая 2019 по 1 января 2020 года.

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