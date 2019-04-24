Азербайджан все больше привлекает российских туристов

24 апреля 2019 23:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В прошлом году Азербайджан посетили более 670 тысяч туристов из России, а в первые три месяца текущего года - более 167 тысяч.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

По его словам, для привлечения в Азербайджан туристов из России нужно проводить активную работу не только в центре этой страны, но и в регионах. Он отметил, что в текущем году планируется интенсифицировать усилия по популяризации в России туристического потенциала Азербайджана.

Председатель Госагентства отметил, что Россия - один из основных туристических рынков Азербайджана, и с целью привлечения туристов агентство ведет активную пропагандистскую работу. С 2018 года в Москве действует официальное туристическое представительство Азербайджана.

Нагиев подчеркнул, что Россия является одним из основных участников туристического рынка Азербайджана. Этому способствует отсутствие языкового барьера, изобилие возможностей для отдыха и развлечений. Царящие в стране толерантность и безопасность обуславливают привлекательность Азербайджана, как комфортного туристического направления, культурно-историческое наследие вызывает интерес у российских туристов. Он также отметил, что российских туристов интересует не только отдых, но и такие проводимые в стране международные соревнования, как Формула-1 или финальная игра Лиги Европы УЕФА, а также винные фестивали.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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