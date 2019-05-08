Азербайджан может наладить производство вагонов метро

8 мая 2019 09:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане может быть налажено производство вагонов метро.

Как сообщает Trend, об этом сказал глава пресс-службы ЗАО “Бакинский метрополитен” Бахтияр Мамедов.

По его словам, в настоящее время в депо “Бакмил” производятся ремонт и наладка вагонов.

"При открытии учебного центра метрополитена нами ставилась главная задача проекта - развитие вагоностроительной промышленности. Кадры, которые будут формироваться здесь, смогут в будущем подключиться к процессу производства вагонов. В настоящее время функционируют уже три состава, или 15 вагонов, отремонтированных нами. Мы лишь пока не устанавливаем кондиционеры в этих вагонах. В результате переговоров с производителями и наших собственных исследований выяснилось, что устанавливать в старые вагоны кондиционеры равноценно производству новых вагонов”, - сказал он.

По словам Мамедова, до конца года запланировано открытие учебного центра.

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов)

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