Глава МИД Азербайджана о причинах не подписания декларации «Восточного партнерства»

БАКУ /Trend/ - Текст декларации, приуроченной к 10-летию программы «Восточное партнерство», не устраивает Азербайджан.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе панельных дискуссий в рамках конференции высокого уровня к десятой годовщине «Восточного партнерства» в Брюсселе.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что документ не является удовлетворительным не только для Азербайджана, но и для других стран.

«Этого текста нам недостаточно, когда мы говорим о принципах, закрепленных в Хельсинкском Заключительном акте и Уставе ООН. Вот почему было принято решение, что Верховный комиссар ЕС по внешней политике Федерика Могерини подпишет эту декларацию как собственное заявление», - сказал Мамедъяров.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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