Самир Шарифов:"Азербайджану удалось сократить внешний долг в ВВП на 17%"

21 мая 2019 10:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По сегодняшний день, Азиатский банк развития (АБР) инвестировал в 23 проекта в Азербайджане стоимостью 3,7 миллиарда долларов.

Об этом, как сообщает Trend, сказал во вторник министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на региональном форуме по управлению государственным долгом.

Министр отметил, что Азербайджан высоко оценивает сотрудничество с АБР.

"Я уверен, что этот форум будет новым этапом сотрудничества между банком и Азербайджаном", - сказал он.

Шарифов отметил, что Азербайджан проводит реформы в разных сферах и управление госдолгом является частью реформ, проводимых в стране.

Реформы, проводимые в этой сфере уже начали приносить результаты.

"Нам удалось снизить долг правительства в иностранной валюте в доле ВВП на 17 процентов. Сегодня номинированный долг Азербайджана в иностранной валюте составляет всего одну пятую часть от совокупного дохода страны", - сказал министр.

"Мы уже видим плоды проводимых реформ. Макроэкономическая среда стабилизировалась, экономика вернулась на траекторию роста, ненефтяной сектор развивается", - сказал министр.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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