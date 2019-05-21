Pasha Bank ожидает прирост активов до 10% до конца года

21 мая 2019 13:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До конца года ожидается прирост активов Pasha Bank на 7-10 процентов, кредитного портфеля - на 25 процентов. К концу года кредитный портфель банка составит около 1,7 миллиарда манатов, к 2020 году - 2 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель правления Pasha Bank Талех Кязимов на пресс-конференции по итогам 2018 года.

Основная часть обязательств банка относится к юридическим лицам, счета которых открыты в манатах.

С мая прошлого года была создана цифровая лаборатория банка, в которой работают свыше 50 сотрудников. Планируется увеличить количество команд лаборатории до 10. По словам Кязимова, 94 процентов всех безналичных операций юридических лиц были проведены с помощью цифровых каналов данной лаборатории. К концу 2020 году банк планирует полностью перейти на электронный банкинг.

(Автор: Хейреддин Насирзаде)

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