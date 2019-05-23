ГТК обеспокоена ростом попыток контрабанды наркотиков

23 мая 2019 13:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Проведенные в таможенной сфере реформы способствовали сокращению коррупции, обеспечению прозрачности в борьбе с отмыванием денег, повышению кадрового потенциала, заявил заместитель председателя таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Аскер Абдуллаев. Об этом сообщает Trend с 19 заседания комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб СНГ.

По его словам, в 2018 году таможенными органами Азербайджана было выявлено более 9,1 тысячи правонарушений, из которых 747 носили уголовный характер, включая 264 факта незаконного оборота наркотиков. На 20 мая текущего года выявлено свыше 4 тысяч правонарушений, сказал зампредседателя таможенного комитета.

Для предоставления качественных услуг в сфере таможни в Азербайджане созданы благоприятные условия для ведения внешней торговли и транзитных операций, сказал Гюлоглан Мурадлы, начальник Главного управления по борьбе с таможенными правонарушениями ГТК. По его словам, во второй половине 2018 года были проведены коренные реформы в целях оптимизации системы таможенного администрирования в регионах.

"В настоящее время в регионах функционирует пять территориальных и специализированных таможенных управления и 49 таможенных постов. Наряду с фискальным функционированием, таможенные органы ведут борьбу с контрабандой наркотиков и другими правонарушениям, а также с незаконным хранением оружия и боеприпасов. В компетенцию таможенных органов входит проведение следствий по административным проступкам в соответствие с 35 статьями УК.

По данным ГТК из общего количества уголовных дел факты контрабанды составили около 70 процентов стоимостью более 7 млн манатов. По словам Мурадлы, значительное число контрабанды – 51 процент, приходится на наркотические вещества, что вызывает большую обеспокоенность. Причем наиболее распространенный вид наркотиков, который пытаются провезти контрабандисты - героин. Так, в общей сложности было изъято более одной тонны наркотиков, из которой 80 процентов пришлось на героин, сказал Мурадлы. Он отметил, что данный показатель по итогам последних лет растет из года в год.

Он также сообщил, что в Азербайджане создан отдел по работе с зарубежными партнерами по таможенным правонарушениям, направленный на защиту таможенных объектов.

(Автор: Матанат Насибова)

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