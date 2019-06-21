Азербайджан расширит производство органических удобрений

21 июня 2019 13:13 (UTC+04:00)

Баку/Trend/-В Азербайджане планируется расширить производство органических удобрений.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщил журналистам вице-президент Национальной конфедерации предпринимателей и работодателей Азербайджана Вугар Зейналов, в рамках фестиваля органической продукции (OrganicFood), в Баку. Вице-президент отметил, что в настоящее время в Баку уже начато производство органических удобрений, но этого недостаточно для использования на внутреннем рынке, в частности в сельском хозяйстве.

"Мы планируем расширить географию производства этого вида органической продукции. Предполагается начать процесс в нескольких регионах страны. Учитывая большой спрос фермерских хозяйств на органические удобрения целесообразно наладить это производство на местах, то есть в регионах. Это целесообразно, учитывая, что данная продукция является скоропортящейся, а производство в регионах уменьшит необходимость поставок из Баку", - сказал вице-президент. Отметим, что, впервые в Баку проводится фестиваль органической продукции, одним из организаторов которого является Национальная конфедерация предпринимателей и работодателей Азербайджана. Фестиваль завершится 23 июня.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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