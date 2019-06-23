Улучшение социального обеспечения в Азербайджане продолжает оставаться приоритетом - эксперт (ВИДЕО)

23 июня 2019 21:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев повысил заработную плату более чем двум миллионам человек. Это стало возможным благодаря средствам, полученным от развития нефтегазового сектора экономики страны, а также за счет роста доходов бюджета, которые возросли вследствие осуществленных реформ. Глава государства вновь направил эти средства на улучшение благосостояния народа. Рост доходов населения положительно скажется на их покупательской способности. Повышая зарплаты и пенсии, государство думает и о рисках. Именно поэтому социальные реформы проводятся в два этапа. Первое повышение зарплат и пенсий было в марте, а второе придется на ближайшие месяцы. Поэтому ожидается достаточно низкий уровень инфляции.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал эксперт-экономист Вугар Байрамов, отвечая на вопрос о возможном росте инфляции и подорожании в связи с повышением доходов населения, сообщает Trend.

Эксперт отметил, что можно минимализировать влияние роста, как зарплат, так и пенсий на потребительский рынок. Двойное повышение минимальной заработной платы в Азербайджане в этом году – около 100 процентов – случай беспрецедентный за последние годы в странах СНГ.

«В исключительных случаях бывают такие повышения. Но, в любом случае, это говорит о том, что улучшение социального обеспечения в Азербайджане является и продолжает оставаться приоритетом. Последние повышения зарплат и пенсий вывели Азербайджан в категорию стран на пространстве СНГ, где самая высокая минимальная зарплата. То есть, Азербайджан - одно из государств, предлагающих самую высокую минимальную зарплату в СНГ», - сказал Байрамов.

«Поэтапное повышение минимальной заработной платы порядка на 100 процентов, непосредственно привело к тому, что не возникло ни экономического, ни психологического давления на рынок. Безусловно, это было нацелено на ослабление давления на рынок. Таким образом, это означает поэтапное вхождение средств на рынок, что позволяет ограничить и регулировать эффекты инфляции», - сказал эксперт.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Вугар Байрамов: Улучшение благосостояния людей - первоочередная задача государства в Азербайджане (ВИДЕО)
Общество 5 мая 21:00
Азербайджан и Казахстан могут удвоить объемы товарооборота - эксперт
Бизнес 9 февраля 2018 12:48
В Азербайджане предложено ввести лимит на наличные расчеты
Бизнес 10 февраля 2016 14:15
Каждый турист во время Евроигр в Баку потратит минимум $2 тыс. – эксперт
Baku 2015 : EUROGAMES 30 апреля 2015 16:29
Jeep® Grand Cherokee 2014: SUV получивший самое большое количество премий, стал еще лучше (ФОТО)
Бизнес 19 июля 2013 16:04
Лента новостей
Трампа не волнует мнение Европы по поводу ядерной сделки с Ираном
США 20:46
Азербайджанский самбист выиграл "серебро" II Европейских игр
Общество 20:45
В Баку прошел баскетбольный турнир с участием тренеров из США
Социум 20:40
Премьер-министр Черногории прибыл в Азербайджан с официальным визитом
Политика 20:33
Азербайджанские акробаты выиграли очередную медаль
Общество 20:31
Первые результаты: Имамоглу близок к победе
Турция 20:23
В Минске госпитализировали посла Сербии
Беларусь 20:15
В Греции автомобиль въехал в группу велосипедистов, есть погибшие
Европа 19:48
В Нигерии десять человек погибли при взрыве газопровода
Другие страны 19:31