Улучшение социального обеспечения в Азербайджане продолжает оставаться приоритетом - эксперт (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев повысил заработную плату более чем двум миллионам человек. Это стало возможным благодаря средствам, полученным от развития нефтегазового сектора экономики страны, а также за счет роста доходов бюджета, которые возросли вследствие осуществленных реформ. Глава государства вновь направил эти средства на улучшение благосостояния народа. Рост доходов населения положительно скажется на их покупательской способности. Повышая зарплаты и пенсии, государство думает и о рисках. Именно поэтому социальные реформы проводятся в два этапа. Первое повышение зарплат и пенсий было в марте, а второе придется на ближайшие месяцы. Поэтому ожидается достаточно низкий уровень инфляции.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал эксперт-экономист Вугар Байрамов, отвечая на вопрос о возможном росте инфляции и подорожании в связи с повышением доходов населения, сообщает Trend.

Эксперт отметил, что можно минимализировать влияние роста, как зарплат, так и пенсий на потребительский рынок. Двойное повышение минимальной заработной платы в Азербайджане в этом году – около 100 процентов – случай беспрецедентный за последние годы в странах СНГ.

«В исключительных случаях бывают такие повышения. Но, в любом случае, это говорит о том, что улучшение социального обеспечения в Азербайджане является и продолжает оставаться приоритетом. Последние повышения зарплат и пенсий вывели Азербайджан в категорию стран на пространстве СНГ, где самая высокая минимальная зарплата. То есть, Азербайджан - одно из государств, предлагающих самую высокую минимальную зарплату в СНГ», - сказал Байрамов.

«Поэтапное повышение минимальной заработной платы порядка на 100 процентов, непосредственно привело к тому, что не возникло ни экономического, ни психологического давления на рынок. Безусловно, это было нацелено на ослабление давления на рынок. Таким образом, это означает поэтапное вхождение средств на рынок, что позволяет ограничить и регулировать эффекты инфляции», - сказал эксперт.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. )

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