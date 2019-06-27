Госнефтефонд Азербайджана увеличил золотые активы

27 июня 2019 22:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Большую часть активов инвестиционного портфеля SOFAZ за 2018 год составили долговые обязательства и валюта - более 29,455 миллиардов долларов (76,48 процента), сообщает Trend со ссылкой на отчет Счетной палаты по итогам выполнения бюджета Госнефтефонда в 2018 году. Это выше аналогичного показателя прошлого года на 0,19 процента.

В структуре активов фонда на долю акций пришлось 12,84 процента или более 4,945 миллиарда долларов (ниже прошлогоднего показателя на 2 процента). Доля недвижимости в инвестпортфеле – 5,25 процента или свыше 2 миллиардов долларов.

Доля недвижимости в портфеле не претерпела существенных изменений, в то время, как доля золота в структуре активов выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на два процента, или в денежном выражении чуть более 2,093 миллиарда долларов. Это - 5,43 процента инвестпортфеля.

В целом за 2018 год было приобретено более 20,7 тонн золота, в результате общее количество золота в инвестпортфеле фонда составило чуть больше 50,95 тонны.

Показатель среднегодовой прибыльности инвестпортфеля составил 0,35 процента, по долговым обязательствам и валюте она составила 0,68 процента, недвижимости - 0,54 процента. На долю акций пришлась отрицательная доходность - - 0,87 процента.

В целом, самая высокая доходность в инвестпортфеле фонда зафиксирована в недвижимости - 9,9 процента. Описание: Anchor

Распределение инвестпортфеля по активам(в процентах)

31.12.2018

Целовой портфель на2018 год

31.12.2017

долговые обязательства и валюта

76,48

минимум 60,0

76,29

Акции

12,84

максимум 25,0

14,90

Недвижимость

5,25

максимум 10,0

5,30

Золото

5,43

макс. 5% (с верхним интервалом 3% )

3,51

Всего

100,0

100,0

Распределение инвестпортфеля по активам

31.12.2018

31.12.2017

долговые обязательства и валюта

29,455,372,582

27,310,260,538

Акции

4,945,867,451

5,335,313,655

Недвижимость

2,020,380,224

1,897,199,063

Золото

2,093,086,068

1,257,109,709

Всего инвестпортфель

38,514,706,325

35,799,882,965

Официальный курс на 22 июня составляет 1,7 AZN/USD

(Автор: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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