В Азербайджане будут внедрены новые страховые продукты

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане идут работы по внедрению новых страховых продуктов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал исполняющий обязанности председателя правления Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана (ПНФР) Ибрагим Алышов на девятом страховом форуме "Страховой рынок Азербайджана: тренды и возможности", организованным ПНФР и Ассоциацией страховщиков Азербайджана совместно с Бюро обязательного страхования.

Алышов отметил, что среди новых продуктов страхования планируется создать страхование профессиональной ответственности врачей, страхование ответственности страховых агентов, а также страхование работников, участвующих в строительстве. Помимо этого, ПНФР рассматривает возможность обязательного страхования имущества предпринимателей, которое находится на таможенных постах и в других местах временного хранения, что по словам исполняющего обязанности председателя, является актуальным вопросам.

По словам Алышова, из-за изменений в налоговом кодексе Азербайджана в накопительном страховании жизни за первые пять месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается сокращение на 20 миллионов манатов, что было компенсировано за счёт других видов страхования, таких как страхование недвижимости, а также ОСАГО.

Также Алышов отметил, что предпринимаются шаги для применения гарантийных механизмов по добровольным видам страхования.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Ровшан Гуейнов)

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