Азербайджан в мае увеличил ненефтяной экспорт на 12 процентов

БАКУ/Trend/ - В мае текущего года Азербайджан увеличил экспорт ненефтяной продукции по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 12 процентов, или 22 миллионов долларов. Об этом сообщил журналистам на брифинге, глава департамента Центра экономических реформ и коммуникаций Азербайджана Рамиль Гусейн в пятницу. По его словам, в мае 2019 года объемы экспорта не нефтяной продукции страны составили 204 миллиона долларов. " При этом, наибольший объем экспорта не нефтяной продукции пришелся в Россию(96,3 миллиона долларов. ), далее следует Турция(33 миллиона долларов, ), Грузия(14, 6 миллиона долларов), Италия(6, 6 миллиона долларов). При этом экспорт томатов за май текущего года составил 54, 6 миллиона долларов, и занял лидирующую позицию, экспорт картофеля составил 20, 2 миллиона долларов", - сказал глава департамента.

Он отметил, что в отчетном месяце текущего года на портал Azexport. az поступили заказы связанные с экспортом на сумму 32, 5 миллиона долларов, при этом по сравнению с показателем за аналогичный месяц прошлого года отмечается рост на 17,3 процентов. По итогам пяти месяцев 2019 года в первой пятерке стран заказчиков экспортной продукции, по обращениям на портал вошли Россия (12, 6 процента), Турция(7, 4 процента), Англия (5, 9процента), США (5, 9 процента), и Индия (5,9 процента)", - сказал глава департамента. Он отметил, что по итогам мая текущего года, наибольшее число заказов было связано с экспортом хлопка и хлопковой продукции, табака, яиц, куриного мяса, картофеля, минеральной воды, гранатового сока, вин, строительных материалов, мебели, и другой продукции.

( Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)