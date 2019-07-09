Министерство энергетики продолжает проверки в газо- и энергоснабжении

БАКУ/Trend/ - За полгода в министерстве энергетики было рассмотрено 469 дел об административных правонарушениях, сообщает Trend со ссылкой на министерство. Однако по значительной части случаев (167) было принято решение о прекращении административного производства.

Большая часть дел (435) была связана с причинением ущерба в результате утечки газа и нарушением правил использования природного газа, а остальная часть (34) дел приходится на нарушения при пользовании электроэнергии.

Как сообщили в министерстве, за полугодие со стороны агентства по регулированию снабжения энергоресурсами при министерстве также было проведено порядка тысячи расследований в организациях, финансируемых из бюджета.

Агентство проверяло соблюдение правил безопасности и эксплуатации при использование электро-и газовых приборов.

За отчетный период агентством было составлено 24 протокола о нарушениях в сфере электроснабжения и 30 - газоснабжения в соответствии с кодексом об административных правонарушениях Азербайджана.

Также в первой половине года было проверено техническое состояние 56 счетчиков электроэнергии представителями «Азерэнержи» и «Азеришиг».

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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