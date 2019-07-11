БАКУ /Trend/ - В Азербайджане поднимут зарплаты врачей, заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев. Об этом сообщает Trend с мероприятия посвященного завершению твининг-проекта "Поддержка системы обязательного медицинского страхования в Азербайджане".

По словам председателя правления, повышение зарплат коснется в первую очередь основных окладов. Дополнительные заработки врачи смогут получать в виде бонусов за оказанные услуги.

Глава агентства отметил, что были учтены исследования по зарплатам в период проведения пилотных проектов в Мингячевире, Евлахе и Агдаше. На основе этого система выплат бонусов будет усовершенствована. В данное время ведутся подготовительные работы по созданию единой базы всех медицинских учреждений страны и создание электронной связи между ними. Алиев отметил, что применение системы ОМС способствует сокращению оттока врачей из регионов в Баку.

С первого января 2020 года в Азербайджане будет применяться обязательное медицинское страхование.

Отметим, что финансируемый ЕС твининг-проект «Поддержка внедрения в Азербайджане обязательного медицинского страхования» стартовал в августе 2017 года, в результате сотрудничества Госагентства по ОМС, с государственными структурами Литвы по вопросам социальной защиты населения и Французским агентством международной экспертизы (Expertise France).

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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