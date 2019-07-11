В Азербайджане поднимут зарплаты врачей

11 июля 2019 13:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане поднимут зарплаты врачей, заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев. Об этом сообщает Trend с мероприятия посвященного завершению твининг-проекта "Поддержка системы обязательного медицинского страхования в Азербайджане".

По словам председателя правления, повышение зарплат коснется в первую очередь основных окладов. Дополнительные заработки врачи смогут получать в виде бонусов за оказанные услуги.

Глава агентства отметил, что были учтены исследования по зарплатам в период проведения пилотных проектов в Мингячевире, Евлахе и Агдаше. На основе этого система выплат бонусов будет усовершенствована. В данное время ведутся подготовительные работы по созданию единой базы всех медицинских учреждений страны и создание электронной связи между ними. Алиев отметил, что применение системы ОМС способствует сокращению оттока врачей из регионов в Баку.

С первого января 2020 года в Азербайджане будет применяться обязательное медицинское страхование.

Отметим, что финансируемый ЕС твининг-проект «Поддержка внедрения в Азербайджане обязательного медицинского страхования» стартовал в августе 2017 года, в результате сотрудничества Госагентства по ОМС, с государственными структурами Литвы по вопросам социальной защиты населения и Французским агентством международной экспертизы (Expertise France).

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Страны Восточного партнерства создают каталог инвестиционных проектов
Финансы 12:54
ЕС готовит санкции против Турции за геологоразведку в водах Кипра
Турция 12:48
Узбекистан намерен внедрить систему Tax Free
Бизнес 10 июля 16:39
Участники саммита государств Юго-Восточной Европы поддержали интеграцию Балкан в ЕС
В мире 10 июля 02:44
Дональд Туск: Из года в год Азербайджан и ЕС все больше сближаются друг с другом
Политика 9 июля 19:31
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан превращается в важную транзитную страну
Политика 9 июля 19:00
Лента новостей
Обнародована стоимость экспорта продукции турецкой оборонной промышленности в Азербайджан
Турция 14:13
Казахстан и Германия договорились о продлении срока сотрудничества по подготовке кадров
Бизнес 14:11
Завтра в Баку будет ветрено
Общество 14:10
Мубариз Гурбанлы: Пропагандируя и распространяя исламские ценности, можно предотвратить религиозный экстремизм
Политика 14:09
Генштаб заявил об отказе США от переговоров о неразмещении оружия в космосе
Другие страны 14:01
Мубариз Гурбанлы: В Армении разрушены тысячи объектов тюркской и исламской культуры
Политика 13:54
Туркменистан обнародовал данные геологоразведочных исследований
Энергетика 13:43
Туркменистан объявил тендер по ремонту силовой турбины
Тендеры 13:43
Волшебное дефиле в Баку, или Когда любовь не знает границ (ФОТО)
Стиль 13:41