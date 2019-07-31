Азербайджан и Турция будут сотрудничать в области развития МСБ

31 июля 2019 13:06 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана и Объединение по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса Турции подписали Меморандум о сотрудничестве и обмену опытом в сфере предпринимательства.

Как передает Trend, документ был подписан в рамках проходящей в Баку конференции «Льготная финансовая поддержка государства в развитии инновативного предпринимательства».

Соглашение предусматривает дальнейшее сотрудничество в сфере развития малого и среднего бизнеса (МСБ) между двумя странами.

Отметим, что в мероприятии приняли участие представители государственных ведомств Азербайджана, а также предприниматели нашей страны и Турции

( Автор: Матанат Насибова )

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