В Азербайджане утвержден новый размер зарплат

10 августа 2019 12:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Названы сферы в Азербайджане, работники которых получают зарплату на основе Единой тарифной сетки (ЕТС), сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как известно, распоряжением главы государства от 18 июня 2019 года с первого сентября минимальная заработная плата в стране, увеличившись со 180 манатов, составит 250 манатов.

В исполнение распоряжения, решением Кабинета министров №345 от седьмого августа 2019 года, зарплата работников, выплачиваемая на основе ЕТС, увеличилась в среднем на 40 процентов, и была утверждена новая ЕТС.

В число работников, зарплата которых выплачивается на основе ЕТС, входят сотрудники таких финансируемых из государственного бюджета сфер, как социальная, научная сферы, образование, здравоохранение, культура, сферы молодежи и спорта, сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды, жилищно-коммунальная, транспорт и связь, мелиорация, водное хозяйство и разведение рыбы.

В новой ЕТС оплата должностной зарплаты установлена в интервале 250-906 манатов по 1-19 категориям и данная ЕТС будет применяться с первого сентября 2019 года.

Согласно соответствующему решению Кабмина, также в среднем на 40 процентов увеличена почасовая оплата труда работников, привлеченных к проведению учебных занятий в финансируемых из бюджета учреждениях, управлениях и организациях. Также увеличена более чем на 40 процентов и определена в интервале 260-310 манатов, в зависимости от категорий государственных органов, месячная должностная зарплата лиц, работающих в госорганах, но не являющихся госслужащими (уборщица, дворник, садовник, охранник и другие). Применение этих зарплат также начнется с первого сентября 2019 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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