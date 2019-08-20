Золото и серебро в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 20 августа понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 20 августа подешевела на 45,3985 маната, составив 2541, 9250 маната, унция серебра - на 0,5624 маната, до 28, 7414 маната, унция платины подорожала на 24,157 маната, составив 1448, 6975 маната, унция палладия подорожала на 46,172 маната, до 2511, 7500 маната.
|
Название
|
20.08.2019
|
16.08.2019
|
Золото
|
XAU
|
2541.9250
|
2587.3235
|
Серебро
|
XAG
|
28.7414
|
29.3038
|
Платина
|
XPT
|
1448.6975
|
1424.5405
|
Палладий
|
XPD
|
2511.7500
|
2465.5780
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 20 августа составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Ровшан Бадалов)
Twitter: @badalov_rovshan
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