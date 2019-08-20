Золото и серебро в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 20 августа понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 20 августа подешевела на 45,3985 маната, составив 2541, 9250 маната, унция серебра - на 0,5624 маната, до 28, 7414 маната, унция платины подорожала на 24,157 маната, составив 1448, 6975 маната, унция палладия подорожала на 46,172 маната, до 2511, 7500 маната.

Название 20.08.2019 16.08.2019 Золото XAU 2541.9250 2587.3235 Серебро XAG 28.7414 29.3038 Платина XPT 1448.6975 1424.5405 Палладий XPD 2511.7500 2465.5780

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 20 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

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