Золото и серебро в Азербайджане подешевели

20 августа 2019 10:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 20 августа понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 20 августа подешевела на 45,3985 маната, составив 2541, 9250 маната, унция серебра - на 0,5624 маната, до 28, 7414 маната, унция платины подорожала на 24,157 маната, составив 1448, 6975 маната, унция палладия подорожала на 46,172 маната, до 2511, 7500 маната.

Название

20.08.2019

16.08.2019

Золото

XAU

2541.9250

2587.3235

Серебро

XAG

28.7414

29.3038

Платина

XPT

1448.6975

1424.5405

Палладий

XPD

2511.7500

2465.5780

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 20 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

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