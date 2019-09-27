Объем депозитного портфеля Access Bank составил 674 млн манатов

БАКУ/Trend/ - За восемь месяцев текущего года азербайджанский AccessBank увеличил депозитный портфель на 32,7 процентов, и сегодня его объем составил 674 миллиона манатов. Как передает пятницу Trend, об этом заявил председатель правления банка Анар Гасанов, на проходящем сегодня в Баку азербайджано-германском бизнес-форуме.

Гасанов отметил, что с начала текущего года депозитный портфель банка вырос на 166 млн манатов.

"За соответствующий период минувшего года, депозитный портфель банка вырос на 72 миллиона манатов", - отметил председатель правления банка.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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