В Азербайджане в 2020 году будет произведено свыше 5,569 млн тонн нефтяной продукции

24 октября 2019 09:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В 2023 году в Азербайджане прогнозируется производство 5,855 миллиона тонн нефтяной продукции, что превышает прогноз 2019 года на 4,7 процента.

Как сообщает в среду Trend, согласно информации, отраженной в пакете государственного бюджета Азербайджана на 2020 год, в 2019 году в стране прогнозируется производство 5,592 миллиона тонн нефтяной продукции, а в 2020 году эта цифра составит 5,569 миллиона тонн.

Согласно документу, в 2021 и 2022 годах ожидается рост производства, которое составит 5,579 и 5,603 миллиона тонн соответственно.

Отметим, что в 2018 году в Азербайджане произведено 5,543 миллиона тонн нефтяной продукции.

Согласно прогнозу, по соотношению с 2019 годом, в 2023 году производство автомобильного бензина увеличится на 27,7 процента и составит 1,448 миллиона тонн. В следующем году в Азербайджане будет произведено 1,334 миллиона тонн, в 2021 году - 1,360 миллиона тонн, а в 2022 году - 1,411 миллиона тонн бензина.

Кроме этого, в 2023 году также прогнозируется рост производства дизельного топлива. Таким образом, этот показатель, увеличившись на 14,5 процента по сравнению с 2019 годом, составит 2,359 миллиона тонн.

Согласно прогнозу, в 2019 году в стране ожидается производство 2,060 миллиона тонн, в 2020 году - 2,034 миллиона тонн, в 2021 году - 2,036 миллиона тонн, а в 2022 году - 2,050 миллиона тонн дизельного топлива.

Напомним, что в прошлом году в стране было произведено 1,186 миллиона тонн автомобильного бензина и 1,922 миллиона тонн дизельного топлива.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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