Азербайджан занял 24-е место в мире по финансированию малого и среднего бизнеса

БАКУ/Trend/ - Согласно отчету «Индекс глобальной конкурентоспособности», Азербайджан занял 24 место из 141 по показателю «Финансирование малого и среднего бизнеса», сообщает во вторник Trend со ссылкой на отчет Всемирного экономического форума.

Таким образом, в 2019 году Азербайджан обогнал по показателю «Финансирование малого и среднего бизнеса» такие развитые страны как Дания (25 место), Канада (27 место), Исландия (28 место), Бельгия (30 место), Сингапур (32 место).

Также стоит отметить, что Азербайджан лидирует в данном показателе на фоне своих стран-соседей. Турция в рейтинге по данному показателю заняла 63 место, Грузия – 83 место, Россия – 118 место, а Иран – 126 место.

Согласно отчету, Азербайджан не сумел обогнать по данному показателю такие страны как США (второе место), Гонконг (третье место), Тайвань (пятое место), Сингапур (шестое место) и другие.

Добавим, что на первом месте в рейтинге по данной категории находится Финляндия, а на последнем (141 месте) - Республика Гаити.

Напомним, в целом, в Индексе глобальной конкурентоспособности Азербайджан занял 58-е место среди 141 стран мира. Таким образом, страна поднялась на 11 ступеней за 2019 год, прибавив 2,7 балла (набрав 62,7 балла).

Индекс глобальной конкурентоспособности - это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю экономической конкурентоспособности, составляемый ежегодно по версии Всемирного экономического форума.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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