Азербайджан и Германия продолжат совместную программу по обучению менеджеров

БАКУ/Trend/ - Были достигнуты договоренности между Азербайджаном и Германией о продолжении германо-азербайджанской совместной программы по повышению квалификации менеджеров в бизнес-сообществе Азербайджана, заявил заместитель министра экономики Ниязи Сафаров на заседании по случаю 10-летия программы, передает Trend с мероприятия.

Замминистра отметил, что в рамках германо-азербайджанской совместной программы по повышению квалификации менеджеров, молодые предприниматели и менеджеры из Азербайджана посетили учебные центры Германии и прошли бесплатные курсы по экономическому сотрудничеству.

"Одной из особенностей этой программы является установление тесных коммуникаций между странами, народами, предпринимателями и общественностью. Эти связи должны быть расширены, конечно же они станут очень важным фактором, который будет способствовать в дальнейшем быть более успешными в совместном сотрудничестве." - подытожил Сафаров.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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