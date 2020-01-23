Для пищевой безопасности в стране нужна сильная юридическая база

БАКУ/Trend/- В целях выявления не отвечающей стандартам продукции в Азербайджане было открыто 19 лабораторий, прошедших международную аккредитацию.

Как сообщает Trend с мероприятия, об этом сказал на бизнес-форуме посвященном теме текущего состояния и перспективам продовольственной безопасности, заместитель председателя Агентства пищевой безопасности Руфат Рустамзаде.

По словам Рустамзаде, в этих лабораторных отделах проводятся и будут проводиться проверки пищевой продукции на наличие факторов риска причинения ущерба здоровью населения.

Зампред отметил, что основная задача развития пищевой безопасности - создание сильной юридической базы. К примеру, в 2019 году был введен закон о безопасности птичьего мяса.

Рустамзаде отметил, что для хорошего взаимного сотрудничества в этой сфере необходимо, чтобы предприниматели адаптировали свою продукцию под данные стандарты.

"В стране по всем направлениям проводятся экономические реформы и эта сфера не является исключением. Нужно чтобы государство и предприниматели стали единой командой, решающей совместные проблемы" - подытожил заместитель председателя.

Напомним, сегодня в Баку проходит бизнес-форум посвященный теме текущего состояния и перспектив продовольственной безопасности. В мероприятии принимают участие представители МСБ, Агентства продовольственной безопасности,министерства сельского хозяйства, фонда женщин-предпринимателей, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей), а также предприниматели пищевой промышленности.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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