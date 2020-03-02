БАКУ/Trend/ - В Азербайджане высокий уровень обеспечения безопасности киберпространства.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend с мероприятия, на второй международной "Неделе кибербезопасности" сказал заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде.

По его словам, в Азербайджане обеспечению кибербезопасности уделяется особое внимание на государственном уровне.

"Сегодня в нашей стране стремительно идет цифровая трансформация. Эта область находится в центре внимания главы государства. Принята стратегическая дорожная карта, деятельность по исполнению соответствующих указов и распоряжений обеспечивают достижение значительных результатов в этом направлении", - сказал заместитель министра.

Он отметил, что в стране сегодня расширяется оптико-волоконная связь, сеть LTE, ведутся подготовительные работы по переходу мобильной связи в формат ”5G", в частности производится тестирование связи нового поколения. Таким образом в стране действуют многие информационные инфраструктуры.

Велизаде также рассказал, что в сфере государственного управления, образования, здравоохранения, энергетики, безопасности, обороны, юстиции, сельского хозяйства, финансовой и других сферах страны используются современные информационные технологии, действуют дата-центры, таким образом формируется электронное информационное облако правительства.

"Все это обуславливает высокий уровень обеспечения безопасности киберпространства нашей страны", - сказал замминистра.

Он также подчеркнул, что 80 процентов населения страны являются пользователями интернета.

Отметив, что Азербайджан в 2008 году подписал международную конвенцию “О киберпреступности", Велизаде сказал, что на основе международных стандартов разработаны и зарегистрированы 18 национальных стандартов по информационной безопасности.

"В рамках обеспечения кибербезопасности осуществляется лицензирование программного обеспечения, используемого в государственных учреждениях. Проводятся различные конференции, семинары, тренинги по кибербезопасности", - подытожил Велизаде

Напомним, сегодня проходит вторая международная "Неделя кибербезопасности" организованная министерством транспорта, связи и высоких технологий.

Автор: Эльдар Джанашвили.