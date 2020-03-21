Azer Turk Bank выделил средства на борьбу с коронавирусом.

Экономика 21 марта 2020 18:21 (UTC+04:00)
Azer Turk Bank выделил средства на борьбу с коронавирусом.

БАКУ /Trend/ - Azer Turk Bank перечислил 100 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, в соответствии со своей стратегией корпоративной социальной ответственности, сообщает Trend со ссылкой на Банк.

Следует отметить, что Фонд поддержки борьбы с коронавирусом создан в соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики от 19 марта 2020 год

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