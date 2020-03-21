Azer Turk Bank выделил средства на борьбу с коронавирусом.
БАКУ /Trend/ - Azer Turk Bank перечислил 100 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, в соответствии со своей стратегией корпоративной социальной ответственности, сообщает Trend со ссылкой на Банк.
Следует отметить, что Фонд поддержки борьбы с коронавирусом создан в соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики от 19 марта 2020 год
Лента новостей
PASHA Holding пожертвует 2 миллиона манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом и выделил 3 миллиона евро на создание лаборатории по обнаружению коронавируса в Азербайджане
Гендиректор ITALDIZAIN: Праздник остается праздником, и наша задача, как бизнеса, обеспечивающего праздничное настроение, сделать его таковым
Консорциум TAP прилагает все усилия для продолжения строительства трубопровода на фоне распространения коронавируса