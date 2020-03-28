Страховые компании Азербайджана частично перешли на удалённую работу

БАКУ /Trend/ - На основании решения Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана об установлении нерабочих дней в некоторых сферах бизнеса страховые компании также частично прекратили свою деятельность в офисах, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ассоциацию страховщиков Азербайджана.

В ассоциации отметили, что в страховом секторе Азербайджана работают более 3000 тысяч сотрудников. Для защиты их здоровья и ограничения распространения вируса деятельность сотрудников в офисах временно приостановлена, и на основании решения руководства сотрудники смогут продолжить свою деятельность дома, в комфортных и безопасных условиях.

Тем не менее, говорится в заявлении, в страховых случаях в услугах и деятельности не было никаких изменений. Страховые компании стремятся обеспечить бесперебойность страховых услуг, оказываемых гражданам в полном объеме.

Напомним, на основании решения Кабинета министров в целях предотвращения распространения в Азербайджане вируса Covid-19, охватывающего обширную территорию по всему миру и наносящего ущерб здоровью тысяч людей, на территории страны во многих сферах бизнеса были установлены нерабочие дни.

(Текст Эльдар Джанашвили)