В Азербайджане количество единовременных выплат безработным достигло 100 тысяч единиц

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане еще 25 тысячам человек, зарегистрированных как безработные, осуществлена единовременная выплата средств.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана, об этом заявил заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникациям Министерства Фазиль Талыбов.

Таким образом, Министерством труда и социальной защиты населения, начиная с девятого апреля, для 100 тысяч безработных обеспечен перевод разовых средств в филиалы банков и почтовые отделения.

Отметим, что при перечислении средств на единовременную выплату безработным лицам после их обращения на указанный ими номер телефона отправляется SMS. После получения сообщения эти лица получают соответствующее разрешение на выезд из дома и получают единовременную выплату, обратившись с удостоверением личности в любое почтовое отделение, а в случае указания Банка - в любой филиал данного банка.

Процесс обеспечения одноразовыми платежами продолжается ежедневно.

(Текст: Эльдар Джанашвили)